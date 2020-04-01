Лолита рассказала, как на ее мать в Киеве напали из-за русского языка

Лолита Милявская рассказала украинскому журналисту Дмитрию Гордону о нападении на ее маму Аллу Дмитриевну в Киеве. По словам певицы, неизвестный ударил женщину по голове за то, что она разговаривала на улице на русском языке.

«Она шла из школы, вела Еву, средь бела дня… Она говорила по-русски. И сзади раздался удар», — рассказала Милявская в трехчасовом интервью на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Когда именно произошел этот инцидент, артистка не уточнила. Известно, что сейчас ее дочери Еве, которая живет с бабушкой в Киеве, уже 21 год. Напавший спросил по-украински, зачем женщина говорит на «собачьем языке», ребенка он не тронул.

По словам Лолиты, это был «урод и психопат», который «должен лечиться». После этого случая певица наняла своим близким охрану, которая оберегает их до сих пор.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, самой певице, родившейся в Закарпатье и выросшей в Киеве, въезд на Украину был запрещен в 2017 году из-за гастролей в Крыму сроком на три года. Из-за этого Лолита не смогла поехать на выпускной дочери, когда та заканчивала школу.