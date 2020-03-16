«Болото, в котором квакали жабы»: Фадеев объяснил, почему распустил лейбл MALFA

Музыкальный продюсер Максим Фадеев объяснил роспуск лейбла MALFA и расторжение контракта со всеми его артистами. Сейчас звезда занимается новыми творческими проектами и реструктуризирует свою компанию.

По словам Фадеева, продюсерский центр MALFA приносил ему довольно крупный доход, который составлял более миллиарда рублей, однако, несмотря на это, музыкант нисколько не жалеет, что принял решение о его роспуске. Он признался, что не видел профессионального развития у исполнителей, которые входили в лейбл.

«Это одно из самых правильных решений в моей жизни. То, что я распустил такое уже устоявшееся болото. Там не было течения уже. Это было болото, в котором квакали жабы. <…> Наверное, каждое русло может подсохнуть», — пояснил Фадеев в интервью на канале НТВ.

Ранее 5-tv.ru сказывал, что продюсер Максим Фадеев прокомментировал слухи о романе с участницами SEREBRO.