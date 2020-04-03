Скучающая дома Анастасия Волочкова «станцевала» со своим котом

Эпатажная танцовщица Анастасия Волочкова развлекает дома не только саму себя, но и своего кота Лакки. При этом балерина и дня не может прожить без шпагата.

На этот раз Анастасия в своих белоснежных интерьерах устроила совместные со своим пушистым питомцем «танцы» — она делала пируэты, держа его в одной руке, а в другой — балетную пачку.

«Главный герой этого видео — наш котик Лакки! У него точно режим не поменялся. Этот королевский котик и так всегда сидит дома, с вылазкой погулять на участке. А теперь и я вошла в его режим. Но в движении и на позитиве!» — подписала она ролик.

Instagram @volochkova_art

Бросив кота на диван, 44-летняя светская львица легла на тахту и принялась в воздухе делать один за другим шпагаты. Котик предпочел ретироваться, что рассмешило звезду.

Ранее Анастасия Волочкова также показала, как держать себя в форме, не вставая с дивана.