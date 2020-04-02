Советы для подписчиков по поддержанию физической формы дала Анастасия Волочкова. Балерина по примеру многих звезд шоу-бизнеса показала подписчикам несколько упражнений для поддержания мышц в тонусе, которые можно делать не выходя из дома во время карантина.

«Чем могу я еще заниматься дома, кроме как не физическим трудом? Пока Лола (домработница — Прим.ред.) делает уборку, я занимаюсь полезными делами», — сказала сидящая на диване Анастасия.

Instagram @volochkova_art

Не вставая с софы, она покачала на камеру пресс и сделала растяжку в излюбленном шпагате. То же самое она предложила сделать зрителям. При этом «фирменному» положению тела звезда не без оснований присвоила собственное имя.

«Что, разве не сидим дома? Сидим дома — на диване в шпагате Волочковой», — подытожила балерина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова показала, как снимает усталость в купели.