Волочкова показала, как держать себя в форме, не вставая с дивана
Звезда продемонстрировала подписчикам упражнения, которые можно выполнять во время самоизоляции.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Советы для подписчиков по поддержанию физической формы дала Анастасия Волочкова. Балерина по примеру многих звезд шоу-бизнеса показала подписчикам несколько упражнений для поддержания мышц в тонусе, которые можно делать не выходя из дома во время карантина.
«Чем могу я еще заниматься дома, кроме как не физическим трудом? Пока Лола (домработница — Прим.ред.) делает уборку, я занимаюсь полезными делами», — сказала сидящая на диване Анастасия.
Не вставая с софы, она покачала на камеру пресс и сделала растяжку в излюбленном шпагате. То же самое она предложила сделать зрителям. При этом «фирменному» положению тела звезда не без оснований присвоила собственное имя.
«Что, разве не сидим дома? Сидим дома — на диване в шпагате Волочковой», — подытожила балерина.
Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова показала, как снимает усталость в купели.
- 2 апр
- У охранника больницы в Коммунарке подозревают коронавирус
- 2 апр
- Британскую супермодель Алексину Грэм госпитализировали с коронавирусом
- 2 апр
- Новый трек Земфиры вошел в фильм Ренаты Литвиновой
- 2 апр
- В России начала работать информационная система по коронавирусу
- 2 апр
- В России зафиксирован 771 новый случай коронавируса
- 2 апр
- В регионах выстроилась очередь за спецпропусками
- 2 апр
- Три пациента с СОVID-19, умершие в Москве, страдали от сердечно-сосудистых заболеваний
- 2 апр
- Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
- 2 апр
- Роспотребнадзор дал советы по выбору продуктов в условиях пандемии
- 2 апр
- Жительница Алтайского края с диагнозом коронавирус родила ребенка
Читайте также
93%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?