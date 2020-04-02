Звезда продемонстрировала подписчикам упражнения, которые можно выполнять во время самоизоляции.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Тема:
Эпидемия коронавируса

Советы для подписчиков по поддержанию физической формы дала Анастасия Волочкова. Балерина по примеру многих звезд шоу-бизнеса показала подписчикам несколько упражнений для поддержания мышц в тонусе, которые можно делать не выходя из дома во время карантина.

«Чем могу я еще заниматься дома, кроме как не физическим трудом? Пока Лола (домработница — Прим.ред.) делает уборку, я занимаюсь полезными делами», — сказала сидящая на диване Анастасия.

Instagram @volochkova_art

Не вставая с софы, она покачала на камеру пресс и сделала растяжку в излюбленном шпагате. То же самое она предложила сделать зрителям. При этом «фирменному» положению тела звезда не без оснований присвоила собственное имя.

«Что, разве не сидим дома? Сидим дома — на диване в шпагате Волочковой», — подытожила балерина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова показала, как снимает усталость в купели.

Тема:
Эпидемия коронавируса
2 апр
У охранника больницы в Коммунарке подозревают коронавирус
2 апр
Британскую супермодель Алексину Грэм госпитализировали с коронавирусом
2 апр
Новый трек Земфиры вошел в фильм Ренаты Литвиновой
2 апр
В России начала работать информационная система по коронавирусу
2 апр
В России зафиксирован 771 новый случай коронавируса
2 апр
В регионах выстроилась очередь за спецпропусками
2 апр
Три пациента с СОVID-19, умершие в Москве, страдали от сердечно-сосудистых заболеваний
2 апр
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
2 апр
Роспотребнадзор дал советы по выбору продуктов в условиях пандемии
2 апр
Жительница Алтайского края с диагнозом коронавирус родила ребенка

Читайте также

Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-5 женских имен, которые мешают их обладательницам построить семью

Последние новости

12:30
У охранника больницы в Коммунарке подозревают коронавирус
12:29
Британскую супермодель Алексину Грэм госпитализировали с коронавирусом
12:20
В Ленобласти подросток изнасиловал десятилетнюю сестру
12:11
Адвоката Добровинского обвинили в мошенничестве
11:59
Трамп готовится к переговорам с Ираном
11:50
Новый трек Земфиры вошел в фильм Ренаты Литвиновой

Сейчас читают

«А знаешь, все еще будет»: Богомолов намекнул на будущих детей от Собчак
ТОП-5 женских имен, которые мешают их обладательницам построить семью
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок