В России ожидается аномальное потепление, а в Москве «игры температур»

На следующей неделе жителей целого ряда российских регионов ждет небывалое тепло.

По прогнозам синоптиков местами температура будет выше нормы на 18 градусов. На севере Красноярского края, где в это время еще должен лежать снег, будет плюс четыре.

В Омской области воздух прогреется в понедельник до плюс 15. Такая же температура ожидается и в Алтайском Крае. Ну, а в Кемерово потеплеет до 18 градусов.

На Европейской части России аномальной жары пока не предвидится. Ночи будут прохладными, а дни умеренно теплыми. В большинстве районов примерно до плюс десяти градусов.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал в Москве «игру температур» — то есть днем будет максимально теплая погода — до плюс 12-ти градусов, а ночью она будет остужаться до пяти градусов мороза.

«В понедельник область высокого давления будет перемещаться, и из-за антициклона начнется „игра температур“. Ночью подстилающая поверхность будет остужаться, соответственно температуры будут отрицательными, в диапазоне 0-5 градусов мороза, а днем 10-12 градусов тепла. Значительный суточный ход», — цитирует метеоролога ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соблюдающие карантин водители жалуются на эвакуацию их автомобилей и штрафы.

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