Су-35 вооружили сверхдальнобойными ракетами
Истребитель сможет уничтожать за считанные секунды цели в радиусе более 200 километров.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia, Komsomolskaya Pravda, Olga Sokolova, Ольга Соколова
Российский истребитель Су-35 вооружат «длинной рукой» — сверхдальнобойными ракетами «воздух-воздух» Р-37М (РВВ-БД). Об этом сообщают «Известия».
Благодаря «обновке» в оснащении Су-35 сможет уничтожать за считанные секунды цели в радиусе более 200 километров. Сверхдальнобойные припасы обеспечат истребителю преимущество перед самыми современными зарубежными боевыми аналогами.
Известно, что испытания новых Су-35, оснащенных Р-37М, уже вовсю идут. Пробные пуски планируют провести в конце текущего года. Помимо данного истребителя, «длинными руками» модернизируют Су-57 и МиГ-31.
Российский истребитель Су-35 способен преодолевать звуковой барьер без использования форсажа, в отличие от, например, американского F-15. На малых скоростях «Сухой» демонстрирует сверхманевренность за счет управляемого во всех ракурсах вектора тяги.
Также в комплектацию воздушного судна, в довесок к штатной бортовой радиолокационной станции Н035 «Ирбис», входит дополнительная система слежения в инфракрасном диапазоне, которая действует в радиусе до 80 километров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что летчик раскрыл преимущества российского Су-35 над американским F-16.
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