Летчик раскрыл преимущества российского Су-35 над американским F-16

Пилот объяснил, что отечественное судно превосходит американский аналог по ряду характеристик.

Фото: www.globallookpress.com /MOD Russia

Российские самолет Су-35 превосходит американский F-16 по маневренности и ближнему бою. Такое мнение высказал летчик-инструктор Андрей Красноперов, слова которого приводит «Российская газета». Он также подчеркнул, что у отечественного воздушного судна дальность полета почти на тысячу километров больше, чем у аналога из США.

«Не секрет, что Су-35 превосходит серию F именно по маневренности, по ближнему бою. У него более совершенное оборудование, и НАТО, конечно, обеспокоено тем, что этот самолет находится в Сирии», — отметил Красноперов.

Су-35, по его словам, может выполнять множество фигур высшего пилотажа, которые не доступны американским F-16. Кроме того, изменяемый вектор тяги позволяет нашему судну лететь «чуть ли не хвостом вперед». Выгодно отличается отечественный самолет и по уровню защищенности от высокоточного оружия вероятного противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские эксперты высоко оценили российский истребитель МиГ-35. Аналитики указали, что этот самолет стал одним из лучших в своем поколении.

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