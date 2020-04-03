Вслед за грудью Лера Кудрявцева вернула прежние губы?

Поклонники Леры Кудрявцевой обратили внимание на недавнее изменение формы ее губ. Интернет-пользователи предположили, что ведущая всерьез занялась здоровьем и решила вернуть естественную красоту лица после избавления от грудных имплантов.

С этой версией согласилась косметолог Марта Орлова. Ее слова приводит KP.RU. По мнению специалиста, теледива хирургическим путем удалила из губ биополимерный гель, поскольку он приводит к деформациям и воспалениям.

«В начале 2000-х некоторые косметологи использовали некачественные материалы. Гель, который они вводили в губы, со временем начинал отторгаться организмом и обрастать соединительной тканью, из-за чего губы меняли форму и увеличивались в объеме», — рассказала косметолог.

Врач отметила, что одной из первых жертв такой процедуры в России стала коллега Кудрявцевой Маша Малиновская. Среди западных звезд в эту волну попали дизайнер Донателла Версаче и актриса Мелани Гриффит. Они и другие знаменитости впоследствии жаловались на боли и неествесственное изменение формы губ. По мнению косметолога, вместо этого вредного материала для увеличения губ лучше использовать гиалуроновую кислоту.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева примерила забавную маску в Instagram.