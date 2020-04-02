Новая маска в Instagram насмешила поклонников Леры Кудрявцевой. Теледива давно пользуется этой соцсетью, но не перестает радоваться ее возможностями. Знаменитость не раз примеряла на себя различные дорисованные программой образы.

На этот раз она перевоплотилась в широколицую, вычурно накрашенную даму 45+. Глядя на эту карикатуру одного из женских типажей, можно вспомнить, что самой звезде 48 лет. Но это забывается всякий раз, когда она показывается публике без масок и даже без макияжа. Что Лера продемонстрировала и теперь, когда закончила серию видеороликов в выбранном образе.

Instagram @leratv

В маске Кудрявцева показала, как проводит время с мужем — хоккеистом Игорем Макаровым. Один такой ролик она записала, пока он спал во время обеда. Во втором видео телеведущая еще раз ответила на вопрос о тесте на COVID-19, который недавно сдала. Как и ранее, звезда подтвердила, что ее анализ отрицателен. Поэтому она позволила себе проводить время с семьей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева сделала тест на коронавирус после контакта с Лещенко.