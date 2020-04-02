Лера Кудрявцева примерила забавную маску в Instagram
Теледива в карикатурном образе показала себя во время самоизоляции и рассказала о тесте на коронавирус.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @leratv
Новая маска в Instagram насмешила поклонников Леры Кудрявцевой. Теледива давно пользуется этой соцсетью, но не перестает радоваться ее возможностями. Знаменитость не раз примеряла на себя различные дорисованные программой образы.
На этот раз она перевоплотилась в широколицую, вычурно накрашенную даму 45+. Глядя на эту карикатуру одного из женских типажей, можно вспомнить, что самой звезде 48 лет. Но это забывается всякий раз, когда она показывается публике без масок и даже без макияжа. Что Лера продемонстрировала и теперь, когда закончила серию видеороликов в выбранном образе.
В маске Кудрявцева показала, как проводит время с мужем — хоккеистом Игорем Макаровым. Один такой ролик она записала, пока он спал во время обеда. Во втором видео телеведущая еще раз ответила на вопрос о тесте на COVID-19, который недавно сдала. Как и ранее, звезда подтвердила, что ее анализ отрицателен. Поэтому она позволила себе проводить время с семьей.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева сделала тест на коронавирус после контакта с Лещенко.
- 2 апр
- Мама Катя онлайн: Родителям о коронавирусе
- 2 апр
- Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 29 регионах России
- 2 апр
- Находящимся за рубежом россиянам будет выделено 500 миллионов рублей из-за пандемии
- 2 апр
- У охранника больницы в Коммунарке подозревают коронавирус
- 2 апр
- Британскую супермодель Алексину Грэм госпитализировали с коронавирусом
- 2 апр
- Новый трек Земфиры вошел в фильм Ренаты Литвиновой
- 2 апр
- В России начала работать информационная система по коронавирусу
- 2 апр
- Волочкова показала, как держать себя в форме, не вставая с дивана
- 2 апр
- В России зафиксирован 771 новый случай коронавируса
- 2 апр
- В регионах выстроилась очередь за спецпропусками
Читайте также
87%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?