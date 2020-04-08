Футболисты снова бьются за алименты. Почему Андрей Аршавин подал в суд на бывшую жену? Какую сумму готов платить старшей дочери Дмитрий Тарасов? И почему прославленные спортсмены жалеют денег на собственных детей? Только в программе «Светская Хроника»!

На прошлой неделе в прессе появилась новость: футболист Андрей Аршавин подал в суд на бывшую гражданскую жену Юлию Барановскую. Он требует снизить сумму алиментов, которые платит на троих своих детей. Телеведущая подтвердила эту информацию в своем микроблоге.

СМИ пишут: в лучшие годы, когда Аршавин играл в питерском «Зените» и получал 2,5 миллиона евро в год, на детей от Барановской он платил пять миллионов рублей ежемесячно. Но потом времена изменились, контракт с клубом закончился. Снизились заработки, уменьшился и размер выплат.

Людмила Айвар, адвокат: «После того, как он повесил свои бутсы на крючок, он стал платить по 300 тысяч».

А сейчас, когда дела спортсмена пошли еще хуже, он решил сократить и эту сумму. По словам адвоката, Андрей поступил вполне логично:

«Поскольку у него, опять же из открытых источников, есть еще один несовершеннолетний ребенок-девочка, которую он тоже должен содержать в независимости от того, проживает совместно с ребенком или не проживает».

У Аршавина действительно появился еще один наследник — дочь Есения от брака с Алисой Казьминой. Правда, он фактически выгнал женщину с ребенком из дома, который был оформлен на мать спортсмена.

«Андрей за что-то мстит. Никто не знает за что, поэтому мама выселяет свою внучку. Плюс еще двоих детей Алисы от первого брака из дома, который ей принадлежит. Никакого конфликта нет, есть подлость», — рассказал адвокат Александр Добровинский в программе «Светская Хроника».

Относительно алиментов на Есению у экс-капитана сборной России также возникли проблемы.

Добровинский: «Он выплачивает совершеннейшие копейки какие-то».

Аршавин — далеко не единственный спортсмен, который вступает в судебные споры по поводу денежных выплат бывшим женам. Его коллега Дмитрий Тарасов уже неоднократно пытался добиться уменьшения суммы алиментов на дочь от первого брака Ангелину.

Жорин: «Он одержим, реально. Я уверен, что он адвокатам заплатил в разы больше, чем за весь период жизни своего ребенка выплатил алиментов».

Дмитрий и его бывшая жена Оксана развелись в 2011 году. И все это время футболист каждый месяц платил установленные судом 200 тысяч рублей. Но после окончания контракта с «Локомотивом» потребовал снизить размер выплат до 15 тысяч.

Жорин: «Причем он подал иск в день рождения Оксаны. И потом удивился, что об этом стали писать журналисты. И пишет у себя: „На меня много грязи выливается, меня критикуют“. А что он хотел-то?»

Сейчас Тарасов получил новую работу в команде «Рубин». И готов платить чуть больше, чем 15 тысяч. Но, вместе с тем, он стал многодетным отцом. Нынешняя жена — Анастасия Костенко родила ему дочь Еву. И теперь 200 тысяч для новоиспеченного многодетного отца — слишком много. Футболист предлагает Оксане сойтись на сумме в 80 тысяч.

Еще один представитель футбольной элиты — Денис Глушаков несколько раз подавал иски на свою экс-супругу Дарью. Спортсмен настаивал на том, что алименты в 300 тысяч ему не по карману и требовал уменьшить сумму до 55 тысяч. Но суд его требования отклонил.

Дарья Глушакова, жена Дениса Глущакова: «Ему важно, чтобы не было алиментов, которые мне полагаются по суду. Он готов чуть ли не заказывать меня. Он готов на все, чтобы только не получила. То есть детей забрать, хотя они ему не нужны».

Жорин: «Им кажется, что если суд взыскал алименты в пользу детей, то это какое-то для них такое поражение в жизни, которое они обязательно должны как-то компенсировать».

Почему же спортсмены с многомиллионными контрактами так отчаянно бьются за каждый рубль? Неужели им жалко тратить деньги на собственных детей?

Жорин: «Они не могут понять, что жены и дети — это такие же люди, как и они сами, которые хотят хорошо кушать, хорошо одеваться».

Психологи уверены: все дело в том, что деньги и слава на них свалились неожиданно. И у некоторых в такой ситуации, буквально сносит крышу.

Юлия Мухина, психолог: «Когда они могут снимать яхты, клубы, острова из-за того, что они, в принципе, бегают по полю. Они немного начинают забывать свой отцовский долг и также начинают избегать ответственности перед своими бывшими семьями. Но как мы знаем, бывшие мужья бывают. А бывших отцов, к сожалению, не бывает».

Но не стоит забывать, что контракты рано или поздно заканчиваются, денежные суммы на счетах тают. Слава стихает, поклонники находят новых кумиров. Вот только дети остаются. И чтобы не встречать старость в гордом одиночестве, стоит задуматься о хороших отношениях с ними уже сейчас.