Гагарина показала, как ей ставит танец маленькая дочка
Малышке скоро должно исполнится всего три года.
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Фото, видео: Instagram @gagara1987
Певица Полина Гагарина выложила видео в своем профиле в Instagram, где показала, как проходят ее тренировки в режиме самоизоляции. Ее маленькая дочка Мия, которой совсем скоро должно стукнуть три года, показывает своей маме движения танца. Полина их с радостью повторяет. Рассказывает издание 7days.ru.
По словам актрисы, впервые Мия решила потренировать маму во время прямого эфира певицы. Теперь это вошло в традицию.
«После моего спортивного прямого эфира, Мия решила продолжить меня тренировать! Что ж! Эта тренировка мне больше понравилась», — говорит Гагарина.
Подписчики бурно отреагировали на видео. Все умиляются малышке Мии.
«Такое теплое видео! Прелесть!» «Самое милое, что я видела сегодня!» — комментировали видео пользователи сети.
Только пользователей сильно расстраивает, что Гагарина до сих пор не показывает личико своей дочери.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гагарина занимается спортом на карантине.
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