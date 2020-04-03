Гагарина показала, как ей ставит танец маленькая дочка

Певица Полина Гагарина выложила видео в своем профиле в Instagram, где показала, как проходят ее тренировки в режиме самоизоляции. Ее маленькая дочка Мия, которой совсем скоро должно стукнуть три года, показывает своей маме движения танца. Полина их с радостью повторяет. Рассказывает издание 7days.ru.

По словам актрисы, впервые Мия решила потренировать маму во время прямого эфира певицы. Теперь это вошло в традицию.

«После моего спортивного прямого эфира, Мия решила продолжить меня тренировать! Что ж! Эта тренировка мне больше понравилась», — говорит Гагарина.

Instagram @gagara1987

Подписчики бурно отреагировали на видео. Все умиляются малышке Мии.

«Такое теплое видео! Прелесть!» «Самое милое, что я видела сегодня!» — комментировали видео пользователи сети.

Только пользователей сильно расстраивает, что Гагарина до сих пор не показывает личико своей дочери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гагарина занимается спортом на карантине.