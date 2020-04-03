Фанаты пришли в восторг от фото актрисы «Не родись красивой» в бикини

У Юлии Такшиной отличная фигура, хотя ей уже почти 40 лет и она родила двоих детей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @uliatakshina

Звезда российского сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина в своем профиле в Instagram выложила фото в бикини. Причем без капли фотошопа и ретуши. Об этом сообщает издание Wday.ru.

Instagram @uliatakshina

Актрисе скоро исполнится 40 лет, но ее фигура выглядит отлично. Такшина признается, что не любит диеты после печального случая в молодости. Когда девушке было 17 лет, она решила попробовать жесткую диету, которая привела к гастриту и дистрофии. Поэтому сейчас актриса практикует правильное и раздельное питание.

Instagram @uliatakshina

Такшину нельзя назвать и любителем фитнес-клубов. Им Юлия предпочитает долгие пешие прогулки или плавание. Все посты в профиле из спортзалов у актрисы украшены хэштегом #надосебязаставлять.

Instagram @uliatakshina

Тем не менее Такшина в отличной форме, несмотря на то, что у нее двое детей.

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