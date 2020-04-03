Фанаты пришли в восторг от фото актрисы «Не родись красивой» в бикини
У Юлии Такшиной отличная фигура, хотя ей уже почти 40 лет и она родила двоих детей.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @uliatakshina
Звезда российского сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина в своем профиле в Instagram выложила фото в бикини. Причем без капли фотошопа и ретуши. Об этом сообщает издание Wday.ru.
Актрисе скоро исполнится 40 лет, но ее фигура выглядит отлично. Такшина признается, что не любит диеты после печального случая в молодости. Когда девушке было 17 лет, она решила попробовать жесткую диету, которая привела к гастриту и дистрофии. Поэтому сейчас актриса практикует правильное и раздельное питание.
Такшину нельзя назвать и любителем фитнес-клубов. Им Юлия предпочитает долгие пешие прогулки или плавание. Все посты в профиле из спортзалов у актрисы украшены хэштегом #надосебязаставлять.
Тем не менее Такшина в отличной форме, несмотря на то, что у нее двое детей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Седокова попыталась взбодрить фанатов знойным фото с отдыха в Греции.
Читайте также
70%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?