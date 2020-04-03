Фотография Анны Седоковой помогла ее подписчикам в Instagram на мгновение вырваться из запертого пространства своих квартир. Мысленно фанаты певицы побывали с ней на греческом острове Миконос посреди Эгейского моря. На снимке она представала сидящей на камне в цветастом купальнике с видом уютной бухты на заднем плане. Развернувшись к камере вполоборота, девушка в эротичной позе принимает солнечные ванны.

«Попа — рай!»

«Столько детей, и такая фигура!»

«Красотка!» — отреагировали на фото пользователи.

Instagram @annasedokova

Пост Седокова посвятила красивому времяпровождению на самоизоляции. Сейчас знаменитость вместе с семьей и страной развлекает себя в домашних условиях. Но мечтать не вредно, напомнила она.

«Если бы ты мог выбрать, где провести карантин? Какой город был бы? Я бы на Миконосе или Лос Анджелес», — написала Седокова. Орфография и пунктуация звезды сохранены.

В комментариях поклонники назвали массу вариантов предпочтительных мест для отдыха на карантине. Однако нашлось и немало рядовых граждан, которые ответили артистке и витающим в облаках юзерам, что не стоит искушать себя понапрасну.

«А какая разница?! Все равно из дома не выйдешь»;

«А я — не если бы! Я на карантине»;

«Мне и дома хорошо, лишь бы никто не болел и все в экономике наладилось!» — высказались в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Седокова пожаловалась на трудности из-за карантина.