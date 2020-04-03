Сторонник террористической секты «Аум Синрике»* задержан в Подмосковье

Сторонник запрещенной террористической организации «Аум Синрике»* задержан в Подмосковье. Об этом сообщает официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов. В отношении задержанного утвердили обвинительное заключение по уголовному делу.

«По материалам следствия, житель Московской области на протяжении нескольких лет пропагандировал деструктивные идеи, призывая адептов передавать ему денежные средства, которые предназначались лидерам международной секты», — сказал Иванов.

Нарушителя задержали во время очередного религиозного собрания. Его соучастники скрылись, в отношении их расследование уголовного дела продолжается.

Адепты запрещенной организации «Аум Синрике»* совершили химическую атаку в токийском метро в 1995 году, в результате которой погибли 13 человек.

Ранее 5tv.ru сообщал о том, что после казни главаря секты «Аум Синрике»* стражам порядка Японии пришлось усилить меры безопасности и ужесточить контроль за оставшимися последователями. А оставшиеся сторонники секты готовы вступить в схватку за прах основателя с его родственниками.

* — организация запрещена на территории РФ.