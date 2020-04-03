У дочери Ивана Охлобыстина заподозрили коронавирус
По предварительной информации, наследнице знаменитого актера разрешили остаться дома.
Фото: Instagram @dzetakorma
У дочери Ивана Охлобыстина заподозрили коронавирус. О болезни 23-летней Анфисы сообщает РЕН ТВ. По предварительной информации, наследнице знаменитого актера медики разрешили остаться на карантине дома.
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