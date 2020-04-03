ВОЗ прокомментировала массовое распространение самодельных защитных масок

В организации подчеркнули, что индивидуальное средство защиты не может гарантированно уберечь от коронавируса.

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Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр, Алеев Егор, Савостьянов Сергей, Красильников Станислав; www.globallookpress.com / Cdc/Cdc, Arne Dedert

Тема:
Эпидемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала массовое распространение самодельных и дизайнерских защитных масок в условиях пандемии коронавируса.

Представитель ВОЗ Тарик Язаревич в интервью РИА Новости отметил, что ношение средств защиты здоровыми людьми не требуется.

«Наша позиция не изменилась. Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других. Также, те люди, которые ухаживают за больными, к примеру, дома, должны носить маски, так как они могут заразиться», — сказал Тарик Язаревич.

При этом, представитель организации подчеркнул, что индивидуальное средство защиты не может гарантированно уберечь от заражения новым внеклеточным агентом. По словам Тарика Язаревича, маска должна использоваться в совокупности с другими мерами. Главное проблема заключается в том, что люди, надев средство защиты, могут обрести ложное чувство безопасности.

«Они забудут про другие вещи, такие как мытье рук. Также, если вы не знаете, как правильно носить маску, вы будете гораздо чаще, чем обычно, дотрагиваться до своего лица», — добавил представитель ВОЗ.

Специалист особо отметил, что врачи и медработники во всем мире должны иметь защитные средства в необходимом количестве. Достичь этого можно только вводом ограничений на массовую закупку масок, очков и перчаток рядовыми гражданами.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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