Мальчик и девочка родились 27 марта в Райпуре.

Новорожденных близнецов в Индии назвали Ковид и Корона

Фото: www.globallookpress.com / Subhash Sharma

Тема:
Эпидемия коронавируса

Новорожденным близнецам в индийском городе Райпур дали имена Ковид и Корона в честь смертельного вируса, который свирепствует, в том числе и в этой стране. Об этом пишет газета Metro.

Мальчик и девочка появились на свет 27 марта. По словам родителей, данные им имена будут напоминанием о тех трудностях, с которыми столкнулся мир.

«Мы думали об этих именах. Когда персонал больницы тоже стал называть детей Короной и Ковидом, мы решили назвать их в честь пандемии», — прокомментировала мать близнецов.

Однако родители не исключают, что после спада эпидемии, поменяют им имена.

В настоящий момент в Индии насчитывается 2567 зараженных.

Вспышка неизвестного вируса произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года признала ситуацию пандемией.

Вирус распространился по всему миру, заражены более одного миллиона человек, порядка 50 тысяч — скончались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне назвали новорожденного ребенка в честь коронавируса.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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