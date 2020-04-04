Ани Лорак назвала ТОП-3 своих любимых сериалов
Звезда эстрады посоветовала фанатам не впадать в депрессию из-за коронавируса и переключить внимание на что-нибудь интересное.
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Фото, видео: Instagram @anilorak
Певица Ани Лорак не отстает от звездных коллег и всячески поддерживает любимых поклонников, вынужденных терпеть лишения из-за коронавируса. Так, находясь в самоизоляции, артистка опубликовала пост в Instagram, где поинтересовалась здоровьем подписчиков, а также посоветовала им отвлечься от массовой истерии при помощи сериалов.
«Как вы, мои дорогие? Чем занимаетесь на карантине? Решила поделиться с вами своим ТОП-3 любимых сериалов: „Карточный домик“, „Форс-мажоры“, „Подпольная империя“. А что смотрите вы?» — обратилась к фанатам певица.
В комментариях фолловеры поблагодарили Ани за беспокойство, а также сообщили, что очень скучают по артистке. Ведь многие из них должны были присутствовать на ее концертах, но их внезапно отменили на фоне пандемии COVID-19. Кроме того, подписчики звезды рассказали о том, как чувствуют себя на карантине и отметили, что сама Лорак, как и ранее, выглядит прекрасно.
«Моя прекрасная, Каролина! С каждым днем все краше! Люблю!»
«А мы смотрим ваше шоу и интервью. Скучаем очень!»
«Каролиночка, такая нежная! Не могу налюбоваться!»
«Очень скучаем! Может, проведете прямой эфир? Образ, как всегда, бомба!» — откликнулись фанаты.
Впрочем, пребывая в самоизоляции, Ани Лорак коротает время не только за просмотром сериалов, но также старается не забывать и о физических нагрузках. Так, например, недавно артистка опубликовала снимок, где демонстрирует удивительную гибкость тела. В описании к фото звезда настоятельно рекомендовала фолловерам не расслабляться на каникулах и проводить время с пользой для здоровья.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как изменилась Ани Лорак спустя годы в шоу-бизнесе.
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