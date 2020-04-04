Ани Лорак назвала ТОП-3 своих любимых сериалов

Певица Ани Лорак не отстает от звездных коллег и всячески поддерживает любимых поклонников, вынужденных терпеть лишения из-за коронавируса. Так, находясь в самоизоляции, артистка опубликовала пост в Instagram, где поинтересовалась здоровьем подписчиков, а также посоветовала им отвлечься от массовой истерии при помощи сериалов.

«Как вы, мои дорогие? Чем занимаетесь на карантине? Решила поделиться с вами своим ТОП-3 любимых сериалов: „Карточный домик“, „Форс-мажоры“, „Подпольная империя“. А что смотрите вы?» — обратилась к фанатам певица.

Instagram @anilorak

В комментариях фолловеры поблагодарили Ани за беспокойство, а также сообщили, что очень скучают по артистке. Ведь многие из них должны были присутствовать на ее концертах, но их внезапно отменили на фоне пандемии COVID-19. Кроме того, подписчики звезды рассказали о том, как чувствуют себя на карантине и отметили, что сама Лорак, как и ранее, выглядит прекрасно.

«Моя прекрасная, Каролина! С каждым днем все краше! Люблю!»

«А мы смотрим ваше шоу и интервью. Скучаем очень!»

«Каролиночка, такая нежная! Не могу налюбоваться!»

«Очень скучаем! Может, проведете прямой эфир? Образ, как всегда, бомба!» — откликнулись фанаты.

Впрочем, пребывая в самоизоляции, Ани Лорак коротает время не только за просмотром сериалов, но также старается не забывать и о физических нагрузках. Так, например, недавно артистка опубликовала снимок, где демонстрирует удивительную гибкость тела. В описании к фото звезда настоятельно рекомендовала фолловерам не расслабляться на каникулах и проводить время с пользой для здоровья.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как изменилась Ани Лорак спустя годы в шоу-бизнесе.