В Минэнерго уверены, что реализация стратегии позволит укрепить и сохранить позиции России на рынке мировой энергетики.

Правительство одобрило проект Энергетической стратегии РФ до 2035 года

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Кабинет министров одобрил проект Энергетической стратегии РФ до 2035 года. Об этом сообщается на сайте правительства. Решение было принято на заседании Кабмина 2 апреля.

«Решение правительства: одобрить проект Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года», — говорится в сообщении.

В Минэнерго уверены, что реализация стратегии позволит укрепить и сохранить позиции России на рынке мировой энергетики. Кроме того, принимаемые меры окажут максимальную помощь социально-экономическому развитию страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет российскую экономику после «черного понедельника».

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