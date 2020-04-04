Правительство одобрило проект Энергетической стратегии РФ до 2035 года

Кабинет министров одобрил проект Энергетической стратегии РФ до 2035 года. Об этом сообщается на сайте правительства. Решение было принято на заседании Кабмина 2 апреля.

«Решение правительства: одобрить проект Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года», — говорится в сообщении.

В Минэнерго уверены, что реализация стратегии позволит укрепить и сохранить позиции России на рынке мировой энергетики. Кроме того, принимаемые меры окажут максимальную помощь социально-экономическому развитию страны.

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