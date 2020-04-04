Правительство одобрило проект Энергетической стратегии РФ до 2035 года
В Минэнерго уверены, что реализация стратегии позволит укрепить и сохранить позиции России на рынке мировой энергетики.
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
Кабинет министров одобрил проект Энергетической стратегии РФ до 2035 года. Об этом сообщается на сайте правительства. Решение было принято на заседании Кабмина 2 апреля.
«Решение правительства: одобрить проект Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года», — говорится в сообщении.
В Минэнерго уверены, что реализация стратегии позволит укрепить и сохранить позиции России на рынке мировой энергетики. Кроме того, принимаемые меры окажут максимальную помощь социально-экономическому развитию страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет российскую экономику после «черного понедельника».
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