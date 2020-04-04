По предварительной информации, ЧП в жилом доме в Орехово-Зуево произошло из-за взрыва газовой колонки. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел примерно в 13.15 на улице Гагарина. Газовая колонка взорвалась в квартире на третьем этаже во втором подъезде четырехподъездного пятиэтажного дома.

В результате инцидента обрушилась внешняя стена здания и межэтажные перекрытия. Информация о пострадавших уточняется. Фото и видео с места инцидента очевидцы выкладывают в социальные сети.