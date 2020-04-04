Названа предварительная причина взрыва в Орехово-Зуево
ЧП произошло на улице Гагарина в пятиэтажном жилом доме.
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Фото, видео: Instagram @tvoeorehovozuevo; Вконтакте @sevryukov89
По предварительной информации, ЧП в жилом доме в Орехово-Зуево произошло из-за взрыва газовой колонки. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел примерно в 13.15 на улице Гагарина. Газовая колонка взорвалась в квартире на третьем этаже во втором подъезде четырехподъездного пятиэтажного дома.
В результате инцидента обрушилась внешняя стена здания и межэтажные перекрытия. Информация о пострадавших уточняется. Фото и видео с места инцидента очевидцы выкладывают в социальные сети.
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