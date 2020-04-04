«Пять этажей упало»: очевидцы рассказали о взрыве в жилом доме в Орехово-Зуево

По словам местных жителей, от мощной взрывной волны пострадали два подъезда.

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Фото, видео: Instagram @orehovo_zuevo_official; 5-tv.ru

Очевидцы с места взрыва в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуево в беседе с 5-tv.ru сообщили подробности происшествия.

«Второй подъезд в доме разрушен полностью. Видимо, пострадал очень сильно и третий подъезд», — рассказал один из очевидцев с места событий.

«Как я понял, в одной из квартир пятиэтажки взорвалась колонка, которая водонагревательная. Мы сидели и какой-то взрыв был и, как видно, пять этажей упало», — уточнил собеседник 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЧП произошло около 13.15 в жилом доме номер 31 на улице Гагарина в Орехово-Зуево Московской области. По предварительной информации, в квартире на третьем этаже во втором подъезде пятиэтажного жилого дома взорвалась газовая колонка, в результате чего обрушились все этажи.

По последней информации, в результате ЧП пострадали по меньшей мере четыре человека, еще один человек погиб. На месте работают сотрудники экстренных спецслужб.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль расследование дела о ЧП. Также глава Подмосковья распорядился разместить эвакуированных жильцов дома в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым.

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