«Тяжело, но как красиво!» — Трусова показала, как отжимается с братьями на спине

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Светлана Александрова
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Фигуристка проводит время в вынужденной самоизоляции с семьей.

Фото, видео: Instagram @avtrusova

Юная звезда одиночного фигурного катания Александра Трусова поделилась с фанатами домашними снимками, на которых то ли тренируется, то ли играет (в спортивной семье вероятно нет разницы между этими понятиями) со своими младшими братьями. На одном из фото, которые спортсменка выложила в Instagram, она удерживает обоих мальчишек на своей спине. Этот снимок особенно впечатлил поклонников 15-летней бронзовой призерки чемпионата Европы 2020.

Instagram @avtrusova

«Саша, ну ты вообщеееее, сила!»

«Саша, со спиной поаккуратней, тебе еще медали завоевывать!»

«Вау! Очень круто! Спортивная и очень дружная семья»;

«Какая сила! Это тяжело, но как красиво!» — восхищаются комментаторы.

Как пишет Teleprograma.pro, Александра Трусова считается одной из главных претенденток на золотые медали Зимних Олимпийских игр 2022 года. Девушка родилась в Рязани в спортивной семье. Отец Саши — мастер спорта сразу по трем видам единоборств. Фигурным катанием она начала заниматься на родине, позже вся семья переехала в Москву, где фигуристка попала в группу знаменитого тренера Этери Тутберидзе.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, на прошедшем в январе в австрийском Граце чемпионате Европы по фигурному катанию весь пьедестал на соревнованиях по женскому одиночному катанию заняли российские фигуристки. Самой старшей из них 16 лет.

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