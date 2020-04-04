Данное наказание грозит юридическим лицам в Москве.

Предпринимателям грозит штраф до одного миллиона рублей за нарушение ограничений по коронавирусу

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

Московским предпринимателям грозит штраф до одного миллиона рублей за нарушение ограничений по коронавирусу. Кроме того, юридических лиц могут обязать приостановить работы на срок до 90 дней.

Так, власти Москвы решили наказывать за несоблюдение дистанцирования работников и посетителей (не менее 1,5 метра). Кроме того, указом Собянина был расширен список предприятий, которым разрешено работать в условиях карантина.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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