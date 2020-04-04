Число умерших с положительным тестом на коронавирус в столице достигло 29 человек

Еще два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Два пациента, у которых подтвердился положительный тест на коронавирус, умерли в столичной больнице. Об этом сообщили в Оперативном штабе. Их возраст — 58 и 70 лет.

У всех умерших пациентов были сопутствующие заболевания. Среди них — хронический бронхит, гипертония, сахарный диабет. Причины их смерти станут известны позднее.

Число людей, скончавшихся с COVID-19 в Москве, достигло 29 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что о вспышке нового неизвестного вида пневмонии сообщили власти Китая. Очагом распространения болезни стал город Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Вирус распространился во множество стран. В настоящий момент оказались заражены почти 1,1 миллиона человек, скончались — более 58 тысяч.

По данным на 4 апреля в России диагностировано 4371 случай заражения.

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