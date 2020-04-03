Видео процесса молодой человек выложил в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @dennyartview

Тема:
Эпидемия коронавируса

Звездный внук Аллы Пугачевой — Дени Байсаров решил побриться на лысо. Он снял процесс стрижки на видео и выложил в свой профиль в Instagram. Причем молодой человек постепенно избавлялся от волос, чтобы продемонстрировать подписчикам, как он выглядит с разными прическами. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Пользователи сети в шутку предположили, что таким образом Дени подготовился к эпидемии коронавируса.

«Чтобы вирус к волосам не приставал», — оставил комментарий один из подписчиков.

Instagram @dennyartview

Однако сам Дени объяснил, что в режиме самоизоляции ему совсем скучно. Вот он и решил поэкспериментировать с внешностью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лобода удивила поклонников резкой сменой прически.

Тема:
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