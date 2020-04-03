Внук Аллы Пугачевой побрился налысо от скуки
Видео процесса молодой человек выложил в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @dennyartview
Звездный внук Аллы Пугачевой — Дени Байсаров решил побриться на лысо. Он снял процесс стрижки на видео и выложил в свой профиль в Instagram. Причем молодой человек постепенно избавлялся от волос, чтобы продемонстрировать подписчикам, как он выглядит с разными прическами. Об этом сообщает «Экспресс газета».
Пользователи сети в шутку предположили, что таким образом Дени подготовился к эпидемии коронавируса.
«Чтобы вирус к волосам не приставал», — оставил комментарий один из подписчиков.
Однако сам Дени объяснил, что в режиме самоизоляции ему совсем скучно. Вот он и решил поэкспериментировать с внешностью.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лобода удивила поклонников резкой сменой прически.
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