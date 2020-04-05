«Кривовато, зато с душой»: Успенская на карантине переквалифицировалась в парикмахера

Королева русского шансона Любовь Успенская раскрыла, что на время карантина была вынуждена переквалифицироваться в парикмахера. По ее словам, у нее в доме с соблюдением правил изоляции строго — никто не входит и не выходит. Поэтому, когда племяннику понадобилось постричься, ей пришлось сменить микрофон в руках на ножницы.

«Подключила свои таланты, преобразилась в стилиста-парикмахера и все быстро и красиво сделала. Ну и что, что немножко кривовато, зато с душой и от любимой тети Успенской. Такое, между прочем, не каждому дано», — похвалилась певица.

На фото, которое Успенская выложила в Instagram, сидит молодой человек в кресле. По выражению лица обладателя новой стрижки трудно понять, какие эмоции он испытывает.

Instagram @uspenskayalubov_official

Поклонники пришли в восторг от талантов исполнительницы и начали выстраиваться в очередь на запись к новоиспеченному парикмахеру.

«Мне бы такую тетю»;

«Можно я тоже приеду на стрижку?»

«Чудишь, Любочка! Отлично, будем брать пример»;

«Талантливый человек талантлив во всем»;

«Прическа от Успенской — это дорогого стоит»;

«Нет слов», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Успенская полностью «обрубила» контакты с дочерью.