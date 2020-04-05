«Как Барби»: Блэк Чайна с полуприкрытой грудью покорила фанатов

Американская актриса и модель Блэк Чайна выложила в Instagram очередной сочный снимок. На нем она стоит в обтягивающем коротком белом топе, грудь девушки при этом не до конца прикрыта тонкой тканью и аппетитно выпирает. Волосы модели выкрашены в ярко-красный цвет, либо, что вероятней, она решила примерить вызывающий парик.

«Никогда проблема еще не выглядела так хорошо», — написала Блэк Чайна.

Instagram @blacchyna

Поклонники пришли в восторг от нового образа своей звезды. Многие подчеркивали, что ей очень идет этот цвет, а некоторые даже сравнивали ее «лук» с тем, как выглядит мечта любой американской девочки.

«Обожаю этот красный»;

«Только посмотрите на эти волосы»;

«Если это проблема, я включаюсь!»

«Я люблю тебя, красавица»;

«Ты выглядишь как Барби на этой фотографии»;

«Королева!!!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как соблазнительная Блэк Чайна оголила роскошный бюст.