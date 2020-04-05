«Как Барби»: Блэк Чайна с полуприкрытой грудью покорила фанатов
Модель показала поклонникам фото в новом образе с красными волосами.
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Фото, видео: Instagram @blacchyna
Американская актриса и модель Блэк Чайна выложила в Instagram очередной сочный снимок. На нем она стоит в обтягивающем коротком белом топе, грудь девушки при этом не до конца прикрыта тонкой тканью и аппетитно выпирает. Волосы модели выкрашены в ярко-красный цвет, либо, что вероятней, она решила примерить вызывающий парик.
«Никогда проблема еще не выглядела так хорошо», — написала Блэк Чайна.
Поклонники пришли в восторг от нового образа своей звезды. Многие подчеркивали, что ей очень идет этот цвет, а некоторые даже сравнивали ее «лук» с тем, как выглядит мечта любой американской девочки.
«Обожаю этот красный»;
«Только посмотрите на эти волосы»;
«Если это проблема, я включаюсь!»
«Я люблю тебя, красавица»;
«Ты выглядишь как Барби на этой фотографии»;
«Королева!!!» — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как соблазнительная Блэк Чайна оголила роскошный бюст.
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