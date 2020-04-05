«Удачный дубль»: Летучая с партнером по танцам насмешила фанатов
Ведущая показала ролик, в котором репетирует номер для телешоу с хореографом Владом Квартиным.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Ученые назвали главный признак заражения COVID-19
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @elenapegas
Телеведущая Елена Летучая показала своим подписчикам в Instagram забавный момент с репетиции танца для телевизионного проекта, в котором она принимает участие. В коротком видео ее партнер Влад Квартин после блистательно исполненных па замирает в финальной позе и падает вместе с партнершей. Оба при этом заливаются смехом.
«Самый удачный дубль для #танцысозвездами», — подписала ролик Летучая.
Поклонники оценили и юмор ведущей, и ее танцевальные способности. В комментариях ей писали, что очень ждут выхода на экраны шоу, чтобы оценить по достоинству выступление любимой ведущей.
«Харизма просто бешеная у Елены»;
«Лена, класс. Сразу настроение подняли на карантине!»
«Какой партнер… Ну просто, шикарен!»
«Четкая Летучая. Да будут танцы!»
«Кайф, мои любимые дубли»;
«Класс! Ждем выпуск с нетерпением!» — рассыпались в похвалах фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Елена Летучая выложила «постельное» фото в нижнем белье.
Читайте также
55%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?