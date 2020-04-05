«Удачный дубль»: Летучая с партнером по танцам насмешила фанатов

Телеведущая Елена Летучая показала своим подписчикам в Instagram забавный момент с репетиции танца для телевизионного проекта, в котором она принимает участие. В коротком видео ее партнер Влад Квартин после блистательно исполненных па замирает в финальной позе и падает вместе с партнершей. Оба при этом заливаются смехом.

«Самый удачный дубль для #танцысозвездами», — подписала ролик Летучая.

Instagram @elenapegas

Поклонники оценили и юмор ведущей, и ее танцевальные способности. В комментариях ей писали, что очень ждут выхода на экраны шоу, чтобы оценить по достоинству выступление любимой ведущей.

«Харизма просто бешеная у Елены»;

«Лена, класс. Сразу настроение подняли на карантине!»

«Какой партнер… Ну просто, шикарен!»

«Четкая Летучая. Да будут танцы!»

«Кайф, мои любимые дубли»;

«Класс! Ждем выпуск с нетерпением!» — рассыпались в похвалах фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Елена Летучая выложила «постельное» фото в нижнем белье.