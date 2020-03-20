«Надо спать голой»: Елена Летучая выложила «постельное» фото в нижнем белье

Известная российская телеведущая Елена Летучая опубликовала в Instagram эротичное фото, которое взбудоражило ее поклонников. Ранним утром звезда решила поприветствовать подписчиков, выложив снимок, на котором запечатлена сидящей на постели в откровенном нижнем белье.

Звезда приняла максимально естественную позу, положила руку возле шеи и слегка отвернула голову от камеры. Поскольку волосы светской львицы несколько растрепаны и кажется, что на ее лице почти нет косметики, создается впечатление, будто она действительно только проснулась.

«Наконец-то выспалась», — написала Летучая в подписи к посту.

Красота теледивы ошеломила ее фанатов. Большего всего восторга у них вызвал бюстгальтер знаменитости, который частично обнажил ее пышную грудь. От сексуального тела ведущей они не могли отвести глаз.

Instagram @elenapegas

«Фото пропитано нежностью и красотой!»

«Какое красивое белье у вас!»

«Фигура — отпад!»

«Надо спать голой», — посоветовали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Летучая в бикини показала, как «рассыпается» на мелкие части.