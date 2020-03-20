«Надо спать голой»: Елена Летучая выложила «постельное» фото в нижнем белье
Фанаты попросили ведущую почаще публиковать в Instagram такие откровенные кадры.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
Мексиканцы, шведы и евреи: российские звезды проверили себя «на национальность»
Фото, видео: Instagram @elenapegas
Известная российская телеведущая Елена Летучая опубликовала в Instagram эротичное фото, которое взбудоражило ее поклонников. Ранним утром звезда решила поприветствовать подписчиков, выложив снимок, на котором запечатлена сидящей на постели в откровенном нижнем белье.
Звезда приняла максимально естественную позу, положила руку возле шеи и слегка отвернула голову от камеры. Поскольку волосы светской львицы несколько растрепаны и кажется, что на ее лице почти нет косметики, создается впечатление, будто она действительно только проснулась.
«Наконец-то выспалась», — написала Летучая в подписи к посту.
Красота теледивы ошеломила ее фанатов. Большего всего восторга у них вызвал бюстгальтер знаменитости, который частично обнажил ее пышную грудь. От сексуального тела ведущей они не могли отвести глаз.
«Фото пропитано нежностью и красотой!»
«Какое красивое белье у вас!»
«Фигура — отпад!»
«Надо спать голой», — посоветовали комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Летучая в бикини показала, как «рассыпается» на мелкие части.
Нашли ошибку?