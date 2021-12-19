Что в имени тебе моем? Пары несовместимых женских и мужских имен
Девушкам при выборе спутника жизни лучше знать, обладатели каких имен сделают их несчастными.
Фото: www.globallookpress.com / Matthias Stolt / CHROMORANGE
Не секрет, что имя человека накладывает отпечаток на его характер и судьбу. Порой, зная особенности своего имени, можно избежать тех или иных ошибок на жизненном пути. Издание InStyle составило список несовместимости некоторых женских имен с мужскими, чтобы помочь милым дамам с поисками своего прекрасного принца.
Анастасия
Несчастными обладательниц этого имени может сделать знакомство с Николаем, Вадимом, Виталием. Отношения с этими мужчинами будут слишком беспокойными и затратными по энергии.
Анна
Не стоит Аннам связывать свою жизнь всерьез с Сергеями, Александрами и Станиславами. Закрутить роман еще можно, но вступать в брак — ни за что!
Валентина
Если Амур столкнет обладательниц этого имени с Юрием, Николаем или Борисом, то отношения не зададутся. При общем понимании друг друга вы будете вести диалог на разных языках.
Евгения
Бойтесь Антонов и Дмитриев! Они слишком энергичны даже для вас. Вначале вам будет интересно вместе, но потом вы устанете везде за ними поспевать.
Вероника
Не самый благоприятный сценарий ждет с Николаем, Виктором, Константином, Виталием. Они будут ухлестывать за каждой юбкой, а вы — круглые сутки исследовать их телефон, названивать и волноваться, где же ваш благоверный.
Наталья, Ольга, Татьяна
В паре с Юрием, Дмитрием или Алексеем любовь будет проходить в формате битвы. Конечно, за каждой баталией будет бурный секс, но от таких военных походов вы быстро устанете.
Галина
Девушкам с этим именем стоит держаться подальше от Романа и Кирилла. Любовь гарантирована, но вы изведете друг друга именно от полноты чувств.
Александра
Женщинам этого имени стоит не связываться с Эдуардами, Русланами, Памфилами, Фаддеями и Федотами. Они не настроены на такие нежности, которые вам нужны. Но не стоит отчаиваться, много ли в вашем окружении мужчин с такими именами?
Дарья
Если вас судьба столкнет с Олегом, Федором или Алексеем, стоит держать ухо востро. Они подкинут те еще сюрпризы!
Екатерина
Ни Виктор, ни Николай, ни Кирилл не сделают вас счастливой. Если вы, конечно, не любительница громких скандалов и сцен. Если вам по нраву битье посуды и ночные ссоры на весь дом, тогда можно рискнуть.
Ксения, Софья, Анфиса
Не лучшим будет союз с Петром и Михаилом. Они оба слишком гордые, а вы не факт, что сможете совладать с их норовом, да и собственный усмирить.
Елена
Встреча с Василием, Иваном и Анатолием не сулит вам заоблачного счастья. Отношения вам быстро наскучат из-за их неумения быть спонтанными.
Ирина
Не для вас Роман, Валерий и Дмитрий. Они не станут вам подчиняться, а любовь на других условиях вас не устроит.
Мария
Девушкам с этим именем повезло больше, чем другим. Но тоже относительно. Для них в любви губительны только Вячеславы. Но если уж столкнет нелегкая, то жизнь отравят по полной.
Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 женских имен, которые мешают их обладательницам построить семью.
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