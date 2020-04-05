«У нее нет моих зубов»: Лолита Милявская оставила дочь без наследства

Лолита Милявская оставила свою единственную дочь без наследства. Все свое имущество певица завещала бывшим мужчинам, не включив в завещание 21-летнюю Еву. Об этом певица рассказала в YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?». 56-летняя звезда объяснила, что родившаяся недоношенной девочка так и не смогла полностью адаптироваться в «жестоком мире», и таким образом мать постаралась ее защитить.

«Она не очень социально активна. У нее нет моих зубов, и вряд ли будут. Это свойство недоношенных детей — не все вырастают в Наполеонов… Она не будет отстаивать имущество. Мир настолько жесток, что я не очень хочу, чтобы ею воспользовались», — приводит слова Милявской «Экспресс-газета».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Лолите Милявской пришлось объяснять поклонникам, что ее дочь, родившаяся на пятом месяце беременности, не является больной и не страдает аутизмом.