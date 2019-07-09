«Она не аутист!»: Лолита прокомментировала слухи о болезни дочери

Интерес общественности к персоне Лолиты Милявской возрос после ее заявления о разводе с пятым супругом. Публика обсуждает не только ее брак, но и всю ее частную жизнь. В том числе немало разговоров посвящено Еве — дочери артистки. Многие обвиняют Лолиту в том, что женщина бросила тяжелобольного ребенка, отправив девочку к бабушке. Однако сама Милявская поясняет: ее ребенок здоров.

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Информация о том, что рожденная на пятом месяце беременности Ева страдает аутизмом, не соответствуют действительности. Слухи пошли после одного из ранних интервью Лолиты, фразу из которого журналистка просто вырвала из контекста. Об этом Милявская рассказала в ходе передачи, вышедшей 8 июля в эфире одного из федеральных телеканалов.

«В какой-то момент мне надоело доказывать, что ребенок, рожденный недоношенным, не является больным. Ева — не аутист!» — цитирует артистку Teleprogramma.pro.

Сейчас Ева уже закончила школу и продолжает обучение в Варшавском университете. Молодая девушка выучила необходимый для поступления польский язык всего за один месяц. Лолита регулярно созванивается с дочкой и находится в курсе всех событий в ее жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лолита назвала причину расставания с пятым супругом.