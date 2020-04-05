Столичная полиция ведет розыск мальчика и девочки 2007 и 2006 года рождения соответственно.

Двое подростков сбежали из дома на севере Москвы, прихватив 700 тысяч рублей

Двое подростков сбежали из дома на севере Москвы, прихватив 700 тысяч рублей. Как стало известно 5-tv.ru, столичная полиция ведет розыск мальчика и девочки 2007 и 2006 года рождения соответственно.

Обстоятельства и причины побега выясняются.

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