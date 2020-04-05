Двое подростков сбежали из дома на севере Москвы, прихватив 700 тысяч рублей. Как стало известно 5-tv.ru, столичная полиция ведет розыск мальчика и девочки 2007 и 2006 года рождения соответственно.

Обстоятельства и причины побега выясняются.