Кравченко вышел из игры: Зеленский уволил генпрокурора Украины

Владимир Зеленский уволил генпрокурора Украины

Владимир Зеленский поставил точку в истории с увольнением гепрокурора Украины Руслага Кравченко, подозрительно похожую на хорошо спланированную акцию.

«Уволить Кравченко Руслана Андреевича с должности генерального прокурора», — говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Владимира Зеленского.

15 сентября Верховная рада поддержала отставку Кравченко, который перед этим выехал из Украины. Ни один из депутатов не проголосовал против его увольнения.

Перед заседанием Рады Кравченко заявил в своем Telegram-канале, что на депутатов оказывается давление, и призвал их самостоятельно принять решение по его отставке.

Кравченко занимал пост генерального прокурора с июня 2025 года. Он стал четвертым руководителем украинской прокуратуры, назначенным Зеленским.

4 сентября Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о новой операции против преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял заместитель руководителя одного из подразделений офиса генпрокурора. По данным правоохранителей, организация занималась покровительством мошенническим кол-центрам и легализацией имущества. Обыски прошли, в частности, у Кравченко.

7 сентября Кравченко сообщил, что подал заявление об отставке.

Утром 14 сентября генпрокурор подписал обвинительное заключение в отношении директора НАБУ Семена Кривоноса и человека, близкого к главе САП Александру Клименко. После этого Кравченко заявил, что выехал из Украины якобы в командировку.

Позже Зеленский внес в Верховную раду постановление об увольнении генпрокурора. Украинские СМИ ранее сообщали, что президент готовит кадровые решения в отношении руководства НАБУ и САП.

После этого Зеленский своим указом отстранил Кравченко от должности, воспользовавшись полномочиями, предоставленными режимом военного положения.

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