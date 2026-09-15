Все свои: у участников фестиваля в Екатеринбурге есть возможность изменить мир

Всего в столицу Урала приехали десяь тысяч молодых лидеров со всей планеты. У них есть уникальная возожность общаться и находить точки соприкосновения. О том, как Россия показывает миру альтернативу, увидел корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Кажется, здесь весь мир! Флаги. Национальные костюмы. Музыка. Именно так, вместе, они будут менять этот мир к лучшему! И у них уже есть идеи, как это сделать.

— Я хочу позитивно влиять на общество и вносить свой вклад.

— Я хочу стать дипломатом. Возможность объединять страны — это моя мечта.

— Моя мечта — перевести как можно больше офисной работы на автоматизированные системы.

На площадке фестиваля — сотни возможностей для реализации идей: например, технических. Чего стоит битва роботов. Прямо здесь можно начать карьеру в науке! Например, пройти отбор и попасть на настоящий атомный ледокол!

«Я нейротоксиколог. И я подумал: почему бы не отправиться на вершину мира и не провести там исследование? Вау!» — сказал Аюш Котеча из Индии.

«Самое главное — это природа нашего Севера. Это невероятная красота самого льда, белые медведи», — сказал старший помощник серийного универсального атомного ледокола «Сибирь» Станислав Сердцов.

Здесь все свои: на фестивале много говорят о ценностях, понятных каждому, независимо от языка, — о патриотизме. Год назад президент подписал боевое знамя Казачьей разведывательной бригады «Терек». Сейчас оно на передовой. Копию передали Первому заместителю руководителя администрации президента.

Семья. Целая сессия посвящена этому — как сделать ее модной.

«Много молодых людей отказываются от семьи, потому что это дорого, это отвлекает от каких-то карьерных возможностей. И наша задача рассказать, что это не так, что наоборот, семья помогает и в карьере двигаться», — сказала Наталья Попова из «Иннопрактики».

Историческая память — на Западе забыли, что это. А мы напомним. Роман Дубинин, гражданин Австралии, рассказывает, как в его школе переписывают историю.

«Изначально говорили, что только благодаря американцам выиграли. А я возмутился: Красная армия, Сталинград, блокада. А мне все в классе: да успокойся ты», — сказал Роман Дубинин.

Истории участников фестиваля. О русском культурном коде в дни Международного фестиваля молодежи рассказывают 43 медиафасада в Екатеринбурге и Москве: дом и семья, народная песня, память о Победе, гостеприимство, ремесла.

«Здесь собрались ребята из 191 страны, и очень важно, что они все объединены одной идеей — идеей будущего, развитием. Через несколько лет эти ребята будут принимать решения, развивая свои страны», — сказал генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Почти 200 стран. Десять тысяч участников.

«Россия — это страна-цивилизация, Россия не может быть изолирована ни при каких обстоятельствах, ни кем, никогда. И я думаю, что этот урок, который сейчас, ну, по сути, они выучат», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом же говорит солист инди-группы «Браззавиль» Дэвид Браун: у него своё послание молодежи.

«Отложите телефоны, выходите в мир, ввязывайтесь в какие-нибудь приключения, веселитесь, знакомьтесь друг с другом, исследуйте мир. Да, мир прекрасен», — сказал Дэвид Браун.

Особый вектор — Африка. В формате «без галстуков» на фестивале обсудили будущее региона, который развивается быстрее всех на планете. Как раз на площадке было объявлено: Россия собирается открыть четыре новых посольства на континенте — в Гамбии, Того, на Коморских островах, а также в Либерии.

Фестиваль — как глобальная лаборатория: молодежь со всего мира может обсудить будущее мира с самыми крутыми экспертами. На марафоне «Знание. Первые» Максима Орешкина встречают как рок-звезду.

«В мире, где суверенитет становится ключевым, именно комбинация истории, культуры, уникальности каждой страны и тех технологических решений — искусственного интеллекта, цифровых пазлов», — сказал Максим Орешкин.

И все без исключения спикеры завидуют ребятам.

«Жалко, что в наше время, в 1985 году, когда был фестиваль, я только поступил в университет и не успел в нем поучаствовать», — сказал Дмитрий Чернышенко.

«Молодость — это принципиально важно, потому что каждое новое общение — это принципиальная возможность изменить свою жизнь», — сказал Фальков.

А «наши» иностранцы дают советы тем, кто хочет связать жизнь с Россией!

«Не надо бояться, все здесь, как вы хотите, как вы любите. Всем здесь будет удобно и приятно», — сказал Фабио Мастранджело.

А они — уже в восторге!

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