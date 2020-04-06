🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 6 апреля, растущая Луна в знаке Дева благоприятствует кропотливой работе и сулит удачу в финансах.

♈ Овен

Вы думаете, что ваши мечты неосуществимы, а заветные желания — слишком велики. С возрастом вам стало казаться, что лучше довольствоваться малым и не претендовать на то, чего вы заслуживаете в полной мере. Это ограничение, которое следует преодолеть. Подумайте о сокровенном и прикоснитесь к силе намерения.

Космический совет: подключитесь к силе намерения.

♉ Телец

Вселенная не работает в нужные нам сроки. В вас крепнет ощущение, что вам не дают то, что нужно. Но поверьте: все придет. К этому моменту вы сделали, что могли, Телец. Теперь пришла пора довериться высшим силам и запастись терпением. За кулисами для вас уже готовится нечто удивительное.

Космический совет: доверьтесь божественному плану.

♊ Близнецы

Любить всем сердцем, всецело доверяя одному человеку без каких-либо гарантий — риск, который иногда оборачивается болью, а иногда радостью и благодарностью. Сейчас вы переживаете этот момент и наиболее уязвимы, Близнецы. Но если близкий человек любит вас, он оценит вашу искренность. Попробуйте открыться.

Космический совет: позвольте себе быть уязвимым.

♋ Рак

Хорошее время для проверки ваших подлинных талантов и способностей. Разберитесь, что заложено в вас изначально, а что заимствовано. Это поможет услышать собственный голос и привнести больше оригинальности в работу. Поверьте, Рак, в вас есть нечто уникальное, чем можно поделиться с другими.

Космический совет: привнесите больше оригинальности в работу.

♌ Лев

Самоизолироваться — не значит изолировать свои мечты. Вы вложили силы и надежды в труды. Будьте готовы увидеть великолепные результаты. Часто мы саботируем наш успех, полагая, что не достойны большего. Ближе к финишу, вы можете столкнуться с собственными демонами. Возьмите себя в руки и действуйте, Лев. Все получится.

Космический совет: вы достойны успеха.

♍ Дева

Пришла пора заняться визуализацией. Сейчас для этого созданы все условия. Проявите творческий подход и на время превратите квартиру в мастерскую. Возьмите доску или журнал, ножницы, клей, краски, кисти, маркеры или карандаши. Рисуйте, вырезайте и соединяйте. Но помните, что зафиксировать собственные намерения — лишь одно из условий. Главное — позволить себе получить желаемое.

Космический совет: займитесь визуализацией.

♎ Весы

Во время самоизоляции попробуйте надеть любимое платье или костюм. Разыграйте шоу наедине с собой. Проявите больше артистизма и поймете, что эта сторона давно нуждалась в вашем внимании. Позвольте себе выразить скрытое в глубине. И перестаньте гнаться за совершенством, Весы. Подлинность гораздо ценнее.

Космический совет: подлинность дороже совершенства.

♏ Скорпион

Вы накопили в себе переживания и не знаете, что с этим делать. Выплесните их на бумагу. Возьмите ручку и позвольте словам течь. Ведение дневника — хороший способ снять боль. И не исключено, что вместе с дискомфортом к вам пришла мудрость, которой можно поделиться с окружающим миром. Ваша история обладает силой исцеления.

Космический совет: изложите мысли на бумаге.

♐ Стрелец

Иногда нас больше пугает наш свет, а не тьма. Вы убедили себя, что ваши мечты чересчур смелы и опасны для вашего же блага. Боитесь, что если они осуществятся, ваш свет ослепит окружающих. Исследуйте, откуда берут начало эти самоотрицания, которые удерживают вас от решительного шага. Поверьте: у вас есть усилия, чтобы сделать его.

Космический совет: не бойтесь своего света.

♑ Козерог

Период карантина в вашем случае не должен ограничиваться просмотром сериалов. Не проводите остаток вынужденного отпуска, дивясь на плоды чужого творчества. Начните создавать сами, Козерог. Отключите разум, а вместе с ним и вечные поиски целей, причин и следствий. Позвольте чувствам на время взять верх. Принесите красоту в этот изолированный мир любым способом.

Космический совет: обратитесь к творчеству.

♒ Водолей

Вы убедили себя, что хобби — это одно, а источник дохода — другое. Может быть, это внутреннее ограничение сдерживает вас в возможности зажить полноценной жизнью. Пришла пора найти золотую середину между тем, что вы делаете для денег и тем, что делаете для души. Вселенная поддержит вас, открыв новые возможности для доходов.

Космический совет: найдите золотую середину между хобби и заработком.

♊ Рыбы

Вы всегда находили способ выразить себя как автора. Это время помогает вновь обрести любовь к слову. Пишите сочинения, стихи, прозу, сообщения в блоге. Пишите не потому, что вам есть что доказывать, а ради радости выражения. Это поможет увязать свои мысли воедино и, возможно, понять нечто важное о себе.

Космический совет: откройте заново любовь к написанному слову.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля.