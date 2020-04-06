Долгие годы артистка держала историю болезни в тайне.

Клара Новикова рассказала, как победила рак

Фото: ТАСС/Джавахадзе Зураб

Онкологическое заболевание стало тяжелым испытанием для Клары Новиковой в середине 90-х. Об этом пишет портал Starhit.ru. Долгие годы артистка не упоминала об этом, но в результате поняла, что обязана поделиться с людьми своей историей. Тогда, 20 с лишним лет назад она поняла, что рак — не всегда приговор.

Прогнозы врачей были не радужными, но юмористка отнеслась к ситуации философски. Новикова решила, что происходящее с ней дано не просто так. Она сказала себе, что сможет пережить трудности и побороть болезнь. Сегодня знаменитость уверена: упорство и вера в успех спасли ей жизнь. Когда пациентка отходила от наркоза после операции, врач посоветовал ей сходить в церковь и поставить свечку. На тот момент успех медиков был сродни чуду.

Выздоровлению способствовала и поддержка близких. Супруг артистки дежурил у ее постели, а знакомая девушка-гример помогала готовить, пока дочь поступала в институт. Новикову подбадривали коллеги по цеху и другие пациенты. Сама юмористка тоже платила добром за добро. Однажды она поговорила по душам с девушкой, которая впала в депрессию и перестала есть. Впоследствии звезда узнала, что после этого ее собеседница выздоровела.

Ранее 5-tv.ru писал, что Барбара Брыльска рассказала о страшном диагнозе.

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