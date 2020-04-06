«Мне бы так выглядеть»: жена внука Пугачевой снялась без мейкапа

Модель Алена Краснова показала достоинства естественной красоты.

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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Естественная красота Алены Пресняковой (Красновой) поразила пользователей Instagram и вызвала чувство зависти у женской половины ее подписчиц. Супруга внука Примадонны Никиты не забывает следить за собой во время самоизоляции. В последнее время она радует поклонников снимками в дерзких или, напротив, нежных образах. На этот раз девушка выбрала золотую середину. Кожаную байкерскую куртку модель совместила с невинным имиджем, который подчеркнула минимумом косметики на чистом лице.

Красавица с ярко-голубыми глазами решила не подводить их тушью и ограничились лишь помадой бледного оттенка. Такой выбор стиля оказался верным. Утренний образ подчеркнули распушенные волосы. Сама Алена объяснила такой эффект тем, что уснула с косичкой.

Instagram @alenaakrasnova

«Красивая без косметики»;

«Безумно обаятельная девушка с выразительными чертами лица»;

«Что может быть лучше естественной красоты?»

«Мне бы так без макияжа выглядеть. Завидую по-хорошему!»

«Волшебные глаза!» — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена внука Пугачевой на самоизоляции поностальгировала по теплым странам.

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