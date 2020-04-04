Жена внука Пугачевой на самоизоляции ностальгирует по теплым странам

Супруга старшего сына Кристины Орбакайте приступила к разбору семейного фотоархива.

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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova, @lena.prophoto2

Тема:
Эпидемия коронавируса

Супруга внука Аллы Пугачевой Алена Краснова в условиях самоизоляции ностальгирует об отдыхе в теплых странах. Не теряя времени дома, модель решила разобрать архивные фото и поделилась с ними подписчиками в Instagram.

На снимках девушка позирует на пляже острова Бали в коротком белом атласном платье, подчеркивающем линию бюста. Ее шею украшает колье. В тот отпуск Алена и Никита отправились в январе.

«Время разбирать архивы», — подписала она снимки и поинтересовалась, какой из них поклонникам по душе.

Instagram @alenaakrasnova

Подписчики затруднились выбрать лучшее фото жены старшего сына Кристины Орбакайте и сошлись во мнении, что «Алена прекрасна».

«У вас очень красивые ножки», — написал один из них.

«Можно больше ваших фото, видео?» — поинтересовался другой.

Ранее Алена Краснова рассказывала подписчикам, что в условиях ограничительных мер они с супругом смотрят сериалы.

Тема:
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