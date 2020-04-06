Назван единственный способ профилактики COVID-19

В эфире программы «Жить здорово» на Первом канале замдиректора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов назвал единственный способ профилактики COVID-19.

«Вакцинация. Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни», — заявил Горелов.

При этом он отметил, что пока сроки появления вакцины откладываются в связи с рядом трудностей, с которыми столкнулись создатели.

«Около 20 компаний, в том числе и российские компании, начали разработку вакцины. Проблема только в одном — нет лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу», — пояснил эпидемиолог.

Горелов подчеркивает, что в борьбе за лидерство в создании лекарства обязательно будет соревнование, но «мы будем вакцинироваться той, что наиболее эффективна».

«Я думаю, что мы будем бороться с пандемией коронавирусной инфекции, взявшись за руки», — подытожил врач, добавив, что известная всем прививка от гриппа не защитит от COVID-19.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на территории России опасным вирусом заражены 4731 человек, что на 582 больше, чем днем ранее. В мире опасная инфекция выявлена у 1 202 827 человек.

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