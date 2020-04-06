Назван единственный способ профилактики COVID-19
Эпидемиолог Александр Горелов считатет, что бороться с коронавирусом мир будет, «взявшись за руки».
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля
Ученые назвали главный признак заражения COVID-19
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, 5-tv.ru
В эфире программы «Жить здорово» на Первом канале замдиректора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов назвал единственный способ профилактики COVID-19.
«Вакцинация. Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни», — заявил Горелов.
При этом он отметил, что пока сроки появления вакцины откладываются в связи с рядом трудностей, с которыми столкнулись создатели.
«Около 20 компаний, в том числе и российские компании, начали разработку вакцины. Проблема только в одном — нет лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу», — пояснил эпидемиолог.
Горелов подчеркивает, что в борьбе за лидерство в создании лекарства обязательно будет соревнование, но «мы будем вакцинироваться той, что наиболее эффективна».
«Я думаю, что мы будем бороться с пандемией коронавирусной инфекции, взявшись за руки», — подытожил врач, добавив, что известная всем прививка от гриппа не защитит от COVID-19.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, на территории России опасным вирусом заражены 4731 человек, что на 582 больше, чем днем ранее. В мире опасная инфекция выявлена у 1 202 827 человек.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 6 апр
- «Каждый сможет гордиться» — Елизавета II в телеобращении напомнила о самодисциплине
- 6 апр
- Акция «Бессмертный полк» может пройти онлайн в 170 странах
- 6 апр
- Волочкова показала свадебное платье с экстремально глубоким декольте
- 6 апр
- Школьники в России возвращаются к знаниям и садятся за виртуальные парты
- 6 апр
- Какие профессии могут стать невостребованными после спада пандемии
- 6 апр
- Обитающая в нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом
- 6 апр
- Герои среди нас: истории российских медиков в борьбе с COVID-19
- 5 апр
- Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом
- 5 апр
- В Нижегородской области умерли две пациентки с коронавирусом
- 5 апр
- «Боже, жену храни!» — Муж Сати Казановой перепел гимн Российской империи
Читайте также
80%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?