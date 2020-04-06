Лишенная титула Меган Маркл осталась принцессой Великобритании. Об этом стало известно 4 апреля после того, как в сети появилась копия свидетельства от 2019 года о рождении ее сына Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Обнародованный документ сбил с толку поклонников королевской семьи. В нем напротив фамилии Меган стояло указание: «принцесса Соединенного Королевства». Однако официально в графе матери наследника отражен не титул, а ее род занятий. Маркл значится принцессой по профессии по аналогии с мужем принцем Гарри.

«В день свадьбы она получила от королевы титул герцогини Сассекской, но также технически числится принцессой», — объяснил таблоид Daily Mirror. С этой же точки зрения принцессой считается и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Помимо статуса документ раскрыл и настоящее имя Маркл — Рэйчел Меган. Вторая его половина осталась у всех на устах, потому что самого детства родители и друзья называли ее Меган.

31 марта герцоги Сассекские официально перестали носить титул «его/ее высочество». Пара отказалась от государственного финансового обеспечения, перебралась вместе с сыном в Канаду, а затем — в США.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Гарри и Меган Маркл попрощались с поклонниками.