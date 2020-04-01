Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с поклонниками

У внука Елизаветы II принца Гарри и его супруги Меган Маркл начинается новая жизнь. Герцог и герцогиня Сассекские больше не носят титул «его/ее высочество», не могут представлять королеву в официальных поездках и не получают финансирование из бюджета страны как члены королевской семьи. У супругов остается в Великобритании их резиденция Фрогмор-коттедж, расположенная недалеко от Виндзорского замка, однако содержать ее паре теперь придется за свой счет. Кроме того, Гарри и Меган должны вернуть около трех миллионов долларов, потраченных на ремонт дома.

В день официального «развода» с Букингемским дворцом супруги попрощались с пристально следившими за их жизнью поклонниками на своей странице в Instagtam.

«Хотя вы не сможете видеть нас здесь, работа продолжается. Спасибо этому сообществу — за поддержку, вдохновение и общую приверженность добру в мире. Мы с нетерпением ждем скорого соединения с вами. Вы были великолепны!», — говорится в последнем посте герцога и герцогини Сассекских.

Instagram @sussexroyal

На прошлой неделе стало известно, что из Канады, где Гарри и Меган поселились со своим сыном Арчи после того как объявили, что отказываются от полномочий и привилегий членов королевской семьи, супруги переехали в США. Их новый дом находится в Лос-Анджелесе, недалеко от Голливуда.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Дональд Трамп уже заявил, что Соединенные Штаты не намерены тратиться на герцога и герцогиню, поэтому платить за свою охрану пара должна сама.