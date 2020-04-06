В Кузбассе карета «скорой помощи» попала в ДТП и перевернулась
В результате происшествия пострадали трое человек.
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Фото, видео: ТАСС/Кухмарь Кирилл, /Айкин Данил, /Алеев Егор
Автомобиль скорой помощи, направлявшийся на очередной выезд, попал в ДТП на трассе в Кузбассе. В результате ЧП пострадали трое медработников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Кемеровской области.
Как пояснил источник информагентства, ДТП произошло на 187-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий — Междуреченск, неподалеку от города Мыски, примерно в 6.30 по местному времени. Виновником столкновения стал водитель иномарки, допустивший ошибку при управлении автомобилем.
«На 187-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий — Междуреченск произошло столкновение автомобилей УАЗ скорой помощи и иномарки Mazda Familia. По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель иномарки, который при повороте налево не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, который совершал обгон. В результате пострадали три человека бригады скорой, они направлялись на вызов», — уточнили в пресс-службе ГУМДВ.
Кроме того, представитель регионального центра медицины катастроф в беседе со СМИ отметил, что карета скорой помощи в результате столкновения перевернулась. В настоящий момент все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
«Пострадали фельдшер, 1978 года рождения, медсестра 1975 года рождения, и водитель 1971 года рождения. Все в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Водитель легкового автомобиля не пострадал», — добавил сотрудник пресс-службы центра Антон Дужик.
По факту случившегося правоохранители организовали досудебную проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что эпатажный блогер Павел Петель погиб в страшном ДТП в Подмосковье.
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