Сколько зарабатывают звезды шоу-бизнеса на карантине

В условиях вынужденной самоизоляции из-за угрозы заражения коронавирусом многим россиянам приходится подстраиваться под суровую реальность и работать удаленно. Тяжелая участь не обошла и звезд российской эстрады: им приходится давать концерты в онлайн-режиме. А вот какие гонорары артисты получают за такие выступления, выяснила Teleprogramma.pro.

Так, супруг знаменитой певицы Валерии продюсер Иосиф Пригожин уверяет: ситуация с COVID-19 сравнима с военным временем.

«Вспомните, что артисты всегда находились на передовой. Иосиф Кобзон побывал в Чернобыле, Александр Розенбаум — в Афганистане. В тяжелые минуты артисты пытались быть вместе со своим народом», — отметил Пригожин.

ТАСС / Владимир Гердо

По его словам, наживаться на людях в такое время в корне неправильно, поэтому все выступления Валерии абсолютно бесплатны. Вот, например, ее последний акустический онлайн-концерт был организован при поддержке онлайн-кинотеатра, который бесплатно предоставил необходимое оборудование и освещение. В ходе трансляции артистка не только порадовала два миллиона фанатов вокальными данными, но еще и пообщалась с ними на житейские темы.

В свою очередь фронтмен группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев дал несколько онлайн-концертов прямо из дома. По словам самого артиста, плюс цифрового формата в том, что категория слушателей значительно увеличивается.

«Я пою, играю на гитаре, рассказываю интересные истории, отвечаю на вопросы перед собственным смартфоном, поставленным на селфи-палку. Такая конференция позволяет иметь и обратную связь», — отметил Кортнев.

ТАСС / Артем Геодакян

Музыкант сравнил сложившуюся ситуацию с чем-то похожим на дисквалификацию спортсменов, лишенных возможности тренироваться в полную силу. Но онлайн-трасляции, по его мнению, позволяют артистам поддерживать себя в хорошей форме. К тому же, домашние концерты не требуют вложений в их организацию, поэтому они все носят благотворительный характер.

Несмотря на то, что большинство артистов не гнушается бесплатных выступлений, некоторые все же не спешат тратить собственные силы. Так, например, солист группы «Парк Горького» Алексей Белов еще раздумывает над проведением онлайн-концерта.

«На сцене люди и так стоят в двух-трех метрах друг от друга, тогда как карантинный режим предполагает расстояние в полтора метра. Но тут стоит задуматься об организации технической части: найти помещение, инструменты и возможности трансляции. Вообще, хочется, чтобы мы уже смогли видеть друг друга, ездить по стране и дальше жить нормальной жизнью», — нерешительно заявил Алексей.

ТАСС / Николай Галкин

А вот фронтмен группы «Пилот» Илья Черт, не стесняясь, утверждает: он не будет играть бесплатно для других людей, мотивируя это тем, что рано или поздно деньги закончатся и тогда придется думать, как выживать.

«Я не играю за подаяние и беру зарплату за свой труд. И не отдаю бесплатно то, на что кормлю своих детей. Если ситуация с коронавирусом не нормализуется, то пойду в таксисты или буду перевозить грузы, поскольку у меня есть водительские права», — с иронией заметил Илья.

ТАСС / Александр Рюмин

Впрочем, те, кто сегодня практикует онлайн-концерты единогласно заявляют: от музыкального марафона они и в будущем отказываться не планируют.

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