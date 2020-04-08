Петербуржцы массово нарушили режим самоизоляции из-за теплой погоды
Жители Северной столицы устремились на набережные, в парки, некоторые даже искупались.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Назван самый частый и единственный для многих симптом коронавируса
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля
«Могут быть проблемы»: астролог рассказала, чем опасно «розовое» Суперлуние 2020
«Тяжело, но как красиво!» — Трусова показала, как отжимается с братьями на спине
Звездный адвокат Жорин объяснил свое неожиданное появление на дне рождения экс-супруги
Фото, видео: ТАСС/Демьянчук Александр, 5-tv.ru
7 апреля в Петербурге было поставлено два рекорда. Во-первых, температурный, столбик термометра уже к часу дня перевалил за считавшийся 25 лет недосягаемым показатель в 15 с половиной градусов.
Солнечный прилив определил второй рекорд: в мировые суды поступило сразу 84 материала о нарушении режима самоизоляции. Горожане устремились на набережные, в парки, некоторые даже искупались.
Артур Ломидзе был одним из немногих, кто в этот день был в защитной маске и перчатках.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 9 апр
- В России выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом
- 9 апр
- Назван препарат, подавляющий коронавирус всего за 48 часов
- 9 апр
- Онлайн-шоу о самоизоляции: День десятый
- 9 апр
- «Добро пожаловать»: в сети создали виртуальный православный храм
- 9 апр
- Кто подпадает под штрафы за нарушение самоизоляции в Санкт-Петербурге
- 9 апр
- Является ли автомобиль переносчиком коронавируса?
- 9 апр
- США вышли на второе место по смертности от COVID-19 после Испании
- 9 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 9 апреля
- 9 апр
- Как сделать медицинскую маску из марли в домашних условиях?
- 9 апр
- «Пойду вынесу мусор» — россияне приняли участие в модном челледже
Читайте также
61%
0.29 82.23
0.22
Нашли ошибку?