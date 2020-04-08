7 апреля в Петербурге было поставлено два рекорда. Во-первых, температурный, столбик термометра уже к часу дня перевалил за считавшийся 25 лет недосягаемым показатель в 15 с половиной градусов.

Солнечный прилив определил второй рекорд: в мировые суды поступило сразу 84 материала о нарушении режима самоизоляции. Горожане устремились на набережные, в парки, некоторые даже искупались.

Артур Ломидзе был одним из немногих, кто в этот день был в защитной маске и перчатках.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112