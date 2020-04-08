Водитель «Яндекс Такси», который, по предварительным данным, может быть виновником ДТП, где пострадал известный художник Никас Сафронов, не стал отрицать, что уснул за рулем. Мужчина неуверенной походкой подошел к другим участникам аварии, чтобы узнать о наличии пострадавших.

«Никто не пострадал?» — спросил таксист.

«А вы прямо уснули за рулем?» — поинтересовалась очевидец.

«Прямо… Я один был… Это все, говорю, бабки…», — резюмировал водитель таксомотора.

На кадрах, снятых на месте ДТП на Тверской улице в Москве, видно, что желтый автомобиль такси сзади ударил машину каршеринговой компании, которая, в свою очередь, «догнала» паркетник Никаса Сафронова. В причинах произошедшего разбираются автоинспекторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никас Сафронов в день рождения пострадал в ДТП в центре Москвы.