«Это все бабки»: Таксист, спровоцировавший ДТП, в котором пострадал Никас Сафронов
Авария с участием автомобиля известного художника произошла ночью 8 апреля на Тверской улице в Москве.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Водитель «Яндекс Такси», который, по предварительным данным, может быть виновником ДТП, где пострадал известный художник Никас Сафронов, не стал отрицать, что уснул за рулем. Мужчина неуверенной походкой подошел к другим участникам аварии, чтобы узнать о наличии пострадавших.
«Никто не пострадал?» — спросил таксист.
«А вы прямо уснули за рулем?» — поинтересовалась очевидец.
«Прямо… Я один был… Это все, говорю, бабки…», — резюмировал водитель таксомотора.
На кадрах, снятых на месте ДТП на Тверской улице в Москве, видно, что желтый автомобиль такси сзади ударил машину каршеринговой компании, которая, в свою очередь, «догнала» паркетник Никаса Сафронова. В причинах произошедшего разбираются автоинспекторы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никас Сафронов в день рождения пострадал в ДТП в центре Москвы.
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