Авария, в которой пострадал известный художник, произошла на Тверской улице в Москве ночью 8 апреля.

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Фото, видео: ТАСС/Щербак Александр

Водитель автомобиля каршеринговой компании рассказал о ДТП на Тверской улице в Москве, в котором пострадал в свой день рождения художник Никас Сафронов.

По словам молодого человека, на арендованной машине он развозил по домам друзей — парня и девушку. В определенный момент водитель остановил авто на перекрестке сразу за Porsche деятеля искусств. Внезапно в зеркале заднего вида парень увидел несущуюся сзади на большой скорости машину.

«Стояли на перекрестке, ничего не предвещало беды. Я поднимаю взгляд в зеркало заднего вида и вижу две фары — летящая на нас машина на огромной скорости. Все, удар и подушки. Три человека было. Пострадали мой друг и подруга. Подругу увезли в больницу, друга вот только что отвезли. Водитель сказал, что уснул», — рассказал водитель каршеринга.

Установить причины аварии и определить ее виновника предстоит сотрудникам столичной автоинспекции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что таксист, спровоцировавший ДТП, в котором пострадал Никас Сафронов, не стал отрицать — он уснул за рулем.

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