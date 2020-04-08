Работники Ленинградского зоопарка в своем аккаунте в Instagram показали подписчикам, как резвится в бассейне белая медведица Хаарчаана во время режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

На кадрах «снегурочка», именно так переводится с якутского языка ее имя, барахтается в воде, лежа на ступенях, и грызет желтую игрушку.

«Хаарчаана знает, чем себя занять во время самоизоляции», — написано в посте.

Пользователи тут же отметили, что ролик поднял им настроение. Некоторые юзеры признались, что соскучились по своей любимице.

«Красавица!»

«Мы так соскучились по ней»

«Настроение поднялось!»

«Она опытная по самоизоляции»

«Пяточки!» — восторгаются подписчики.

Белая медведица Хаарчаана прибыла в Петербург из якутского зоопарка в конце 2017 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иркутский зоопарк приютил обезьян, которые лишились дома из-за коронавируса.