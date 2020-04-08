Видео: Белая медведица резвится в Ленинградском зоопарке во время самоизоляции
Хищница Хаарчаана прибыла в Петербург из Якутска в конце 2017 года.
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Фото, видео: Instagram @spbzoopark
Работники Ленинградского зоопарка в своем аккаунте в Instagram показали подписчикам, как резвится в бассейне белая медведица Хаарчаана во время режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
На кадрах «снегурочка», именно так переводится с якутского языка ее имя, барахтается в воде, лежа на ступенях, и грызет желтую игрушку.
«Хаарчаана знает, чем себя занять во время самоизоляции», — написано в посте.
Пользователи тут же отметили, что ролик поднял им настроение. Некоторые юзеры признались, что соскучились по своей любимице.
«Красавица!»
«Мы так соскучились по ней»
«Настроение поднялось!»
«Она опытная по самоизоляции»
«Пяточки!» — восторгаются подписчики.
Белая медведица Хаарчаана прибыла в Петербург из якутского зоопарка в конце 2017 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что иркутский зоопарк приютил обезьян, которые лишились дома из-за коронавируса.
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