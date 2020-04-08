Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус в своем аккаунте в Instagram обратилась за советами к подписчикам, опубликовав несколько, по всей видимости, актуальных для нее вопросов. Свой пост 31-летняя актриса дополнила фото, на котором позирует на диване в сером халатике и босоножках.

«Срочно нужны советы! Как перестать жрать?! Как заставить себя делать что-то полезное?! Как ложиться спать раньше пяти утра?! Как научиться делать маникюр в домашних условиях?! И как не пропустить свой день рождения?!» — озадачилась вопросами Кристина Асмус.

Instagram @asmuskristina

Поклонники знаменитости в комментариях отметили, что ей, наоборот, не мешало бы слегка поправиться. По мнению юзеров, Кристина Асмус переусердствовала с худобой.

«Кристина, кушайте на здоровье, сколько душе угодно, и тем более спите…»

«Вот тебе пора уже жрать, перебор с худобой»

«Кристина ты совсем худая, кушай больше»

«Просто делайте то, что вам по душе»

«Можно чуть поправиться. Начни объедать мужа» — советуют подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Асмус удивила поклонников новой прической.