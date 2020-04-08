Актриса Марина Зудина выложила в сеть снимки, сделанные во время фотосессии.

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Фото, видео: Instagram @marinazudina_official

Вдова Олега Табакова Марина Зудина на своей странице в Instagram выложила коллаж из снимков, сделанных во время фотосессии. На кадрах 54-летняя народная артистка РФ позирует на барном стуле в черном брючном костюме.

Строгий наряд знаменитости подчеркивает ее точеную фигуру и демонстрирует красивую грудь в кружевном нижнем белье.

«В жизни бывают периоды, когда люди вокруг очень проявляются, и ты начинаешь гораздо больше понимать, кто есть кто на самом деле…», — написала Марина Зудина.

Instagram @marinazudina_official

Поклонники звезды сериала «Содержанки» отметили ее грациозность и элегантность в комментариях.

«Вы — превосходная!»

«Безумно очаровательная и прекрасная, женственная личность»

«Марина, вы прекрасны, шикарные фотографии»

«Само совершенство!»

«Бомбическая фотосессия», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марина Зудина предстала в белом платье и в кожаном корсете.

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